Politistii si localnicii cauta o femeie care a anuntat la 112 ca este sechestrata

Femeie Sechestrata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La aceasta ora, in Bucuresti, in zona Parcului Moghioros, zeci de politisti si bucuresteni cauta o femeie care a sunat la 112 si a spus ca este sechestrata intr-un apartament. Primul apel a fost dat in jurul ore 18:00, iar un politist tine legatura cu ea prin telefon, fara a o gasi, deocamdata. "La ora 18.00 o tanara a apelat Dispeceratul-112 si a reclamat ca este tinuta cu forta intr-un apartament. A indicat o zona, dar nu poate oferi detalii. Este in legatura telefonica cu politisti din Dgpmb. In cautare sunt angrenate forte din intreaga unitate de politie. Cautarile au fost declansate imediat si sunt in desfasurare", a anuntat Politia Capitalei. S-a dus sa munceasca in Spania, dar ...