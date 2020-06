Politistul din Parchetul General, acuzat ca a pretins spaga suma de 1,1 milioane de euro pentru interventii in ancheta, trimis in judecata

Ofiterul de politie judiciara in cadrul IGPR care a pretins 1,1 milioane de euro mita si care a fost prins in urma unui flagrant a fost trimis in judecata de procurorii DNA in stare de arest preventiv. Acesta este acuzat de luare de mita, trafic de influenta si permiterea accesului unei persoane neautorizate la informatii ce nu sunt destinate publicitatii.