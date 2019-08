Politistul Marian Godina, alaturi de Andrada Voicu. Petitie online impotriva IPJ Iasi

Andrada Voicu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistul Marian Godina este alaturi de Andrada Voicu, politista cercetata de conducerea IPJ Iasi dupa ce aceasta a postat pe retelele de socializare numeroasele postari transante in legatura cu neregularitatile sesizate in sistemul romanesc. Desi a atras numeroase reactii pozitive din partea internautilor, nu a avut acelasi succes si in cazul sefilor sai. De aceea Andrada Voicu este cercetata disciplinar. Reamintim ca aceasta a fost implicata anul trecut intr-un accident rutier in timpul serviciului. Politistul Marian Godina a initiat o petitie online impotriva IPJ Iasi. ''Va rog sa cititi si, daca doriti sa si faceti ceva, va invit sa luati atitudine. Numai asa putem schimba ce ...