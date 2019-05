polonez declarat decedat si dus la morga s a intors la bar sa bea 22246 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un polonez de 25 de ani, care a fost declarat mort, dupa ce suferise un stop cardio-respirator, s-a trezit sub frigul indurat in frigiderul de la morga si, in loc sa-si vada de viata, s-a reintors la bar pentru a bea alaturi de prieteni, ne povesteste Daily Mail. Alertati in urma crizei de cardiace suferite de betiv, paramedicii au sosit la fata locului pregatiti pentru a convinge inima sa pompeze urmele de sange ramase prin alcoolul ce-i trecea prin vene polonezului, care, spun prietenii ce-l insoteau, bause mai mult decat zdravan. Din punctul lor de vedere, nu a mai fost nimic de facut, pacientul fiind declarat decedat si transportat la morga or ...