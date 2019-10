Polonia/alegeri: Conservatorii nationalisti, pe primul loc (sondaj la iesirea de la urne)

Conservatorii naţionalişti la putere în Polonia au câştigat alegerile legislative duminică şi ar urma să-şi menţină majoritatea absolută, potrivit sondajelor efectuate la ieşirea de la urne, relatează AFP. Cu 43,6% din voturi, Partidul Lege şi Justiţie (PiS) al lui Jaroslaw Kaczynski ar urma să deţină 239 de locuri în camera inferioară, care are 460 de locuri, potrivit Institutului Ipsos. "Deşi un front puternic a fost împotriva noastră, am reuşit să câştigăm", a declarat Kaczynski la sediul partidului său. ''Sper că mâine (cu anunţarea rezultatelor oficiale) se va confirma succesul nostru. Înaintea noastră se află patru ani de muncă grea", a continuat el. ''Trebuie să ne gândim la ce am reuşit să realizăm şi la ce a făcut ca o parte a societăţii a considerat că nu trebuie să ne susţină'', a spus liderul PiS, considerat cel mai influent politician al Poloniei. Principala formaţiune de opoziţie, Coaliţia Civică (KO, centristă), deţine 27,4% şi ar urma să aibă 130 de deputaţi în Dietă, urmată de stânga (11,9% şi 43 de deputaţi) care revine în Parlament după patru ani de absenţă, şi Partidul Ţărănesc PSL asociat cu mişcarea antisistem Kukiz'15 (9,6% şi 34 de deputaţi). O formaţiune de dreapta antisistem, care include ultra-liberali şi naţionalişti anti-migranţi, Confederaţia, intră în parlament cu 6,4% din voturi şi 11 deputaţi.AGERPRES/(AS - autor:Violeta Gheorghe, editor online: Daniela Juncu)