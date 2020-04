Polonia ar putea nationaliza fondurile private de pensii garantate de stat pentru a obține bani necesari in criza Covid-19

Guvernul polonez ar analiza o naţionalizare la scară largă a fondurilor private de pensii garantate de stat (OFE) pentru a dispune de fonduri în plus în lupta împotriva pandemiei de coronavirus, potrivit unor surse din interiorul partidului de guvernământ din Polonia, Lege şi Justiţie (PiS), citate de publicația Warsaw Voice, preluată de ZF.ro. Guvernul ar The post Polonia ar putea naţionaliza fondurile private de pensii garantate de stat pentru a obține bani necesari în criza Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.