Polonia și Danemarca redeschid terasele și barurile, dar și salile de sport. Ce masuri de distanțare se iau

Polonia și Danemarca redechid restaurantele, terasele și barurile, cu condiții stricte de distanțare. În Polonia este a doua etapă de măsuri de relaxare, iar pentru fiecare client va trebui păstrată o limită de patru metri pătraţi în restaurantele, cafenelele, barurile, zonele destinate restaurantelor, precum şi saloanele de înfrumuseţare. Clienţii saloanelor de coafură vor fi nevoiţi […] The post Polonia și Danemarca redeschid terasele și barurile, dar și sălile de sport. Ce măsuri de distanțare se iau appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.