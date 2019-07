Poluare cu motorina in Portul Constanta

O poluare cu motorina s-a inregistrat, joi, in zona Siloz a Portului Constanta, iar comisarii Garzii de Mediu Constanta au inceput verificarile in acest caz, descoperind pierderi de produs petrolier in zona unui depozit de carburanti apartinand unei societati comerciale. Firma respectiva a fost amendata cu 7.500 de lei.