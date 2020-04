Poluare extrema in nordul Capitalei: 'Afara este un iad de gudroane arse'. Și locuitorii din Sectorul 6 reclama ca aerul este irespirabil

Locuitorii din zona de nord a Capitalei reclamă miercuri dimineaţă că aerul este irespirabil. Probleme cu calitatea aerului sunt şi în sectorul 6. În ambele zone se simte, potrivit relatărilor, un puternic miros de cauciuc sau de plastic ars.

”Afară este un iad de gudroane arse”, ”Tocmai m-am trezit brusc in miros de cauciuc ars”, anunţă pe Facebook locuitorii din zonă, conform news.ro.

De asemenea, pe site-ul Gărzii de Mediu, sunt zeci de reclamaţii referitoare la poluarea aerului, atât de la persoane din zona de nord a Capitalei şi din judeţul Ilfov, dar şi de la cei care locuiesc în sectorul 6, precum şi în sectorul 4.

”Buna dimineaţa, am deschis să aerisesc casa acum 5 minute. Nu poti respira deloc”, scrie un bărbat din zona Odăi.

Au zis că dau lovitura: cumpăraseră măști chirurgicale, dar i-au prins polițiștii

”Locuiesc pe Bd. Iuliu Maniu nr 18 si in aceasta dimineata m-am trezit din somn din cauza mirosului pregnant de ars, crezand ca am o problema in apartament sau bloc, dar mirosul venea de afară”, afirmă un altul

”Locuiesc în Corbeanca. De câteva zile dimineaţa la orele 6-8 aerul este respirabil aici. Este un fum toxic (miros de ars deşeuri) care intra pana in case”, ”Miroase puternic a fum in Baneasa Sisesti.Fumul este atât de puternic încât a intrat si in casa desi geamurile sunt închise.Faceti ceva!”, ”Va informez cu privire la un miros foarte puternic de plastic ars pe care l-am sesizat incepand cu ora 7am in aceasta dimineata – zona Regie sector 6”, ”Buna dimineata, in dimineata zilei de 08.04.2020 aerul este irespirabil in zona bulevardului Al. Obregia din cartierul Berceni din sectorul 4, Bucuresti. Mirosul puternic de deseuri arse, in special de plastic”, ”Nu cred ca sunt prima care ridica sesizare referitoare la mirosul insuportabil de fum din aceasta dimineaţa in aproape tot Bucureştiul”, sunt mesajele postate pe site-ul Gărzii de Mediu Bucureşti.

În urmă cu o zi, ca urmare a sesizărilor celor care locuiesc în zona comunelor Mogoşoaia, Corbeanca, Periş cu privire la poluarea aerului, comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu din cadrul Comisariatului Judeţean Ilfov au făcut verificări, stabilind că poluarea a fost produsă de un incendiu de vegetaţie spontană uscată, care ardea mocnit, cu degajare de fum, fără flacără, pe o suprafaţa de aprox 30.000 mp, pe teren aflându-se batalurile fostei ferme de porci.

Şi în luna martie au fost probleme grave cu poluarea în Bucureşti.