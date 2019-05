Poluare masiva aparuta in urma viituriilor. Dezastru ecologic pe un parau - VIDEO

Gunoaie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma precipitatiilor abundente din ultimele zile, pe raza comunei Micesti din judetul Arges, paraul Pauleasca si-a marit semnificativ debitul si albia, antrenand o cantitate mare de deseuri (in special peturi), depozitate ilegal pe malurile paraului. O echipa de comisari ai Garzii Nationale de Mediu din cadrul comisariatului judetean Arges s-a deplasat, imediat, la fata locului si a dispus, deja, primele masuri catre Primaria Micesti si Primaria Malureni privind ecologizarea de urgenta a depozitarilor necontrolate din zona, pentru a se evita repetarea unor astfel de situatii. De asemenea, comisarii de la Comisariatul Judetean Arges au trimis o adresa catre Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, prin c ...