Pompierii au intervenit la o locuinta din Iasi dupa ce proprietarul a facut un AVC - FOTO / VIDEO

In urma cu cateva minute, o asistenta a sunat la 112 pentru a anunta faptul ca un batran in varsta de 91 de ani este cazut in baie. Acesta era singur in apartament si nu mai raspundea. Dupa primele simptome se pare ca batranul ar fi suferit un atac vascular cerebral (AVC). Pompierii au intervenit la apartamentul situat in Nicolina pentru a patrunde in locuinta. Deasemenea, la fata locului au venit si echipaje apartinand Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi. Revenim cu detalii Doliu in lumea sportului. Un celebru fost fotbalist a murit la 40 ani dupa ce a suferit un AVC - VIDEO ALARMANT! Sute de ieseni ajung lunar la spital cu un atac vascular cerebral! Medicii sunt impacientati de numar ...