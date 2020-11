Pompierii care i-au scos din foc pe bolnavii intubați de la Piatra Neamt nu au purtat echipament de protecție. Ei sunt toți in izolare

Pompierii care au intervenit, sâmbătă seara, pentru stingerea incendiului izbucnit la secția ATI a Spitalului Județean Neamț, au fost trimiși în izolare după ce superiorii au constatat că aceștia au interacționat cu bolnavii de COVID-19 fără să poarte echipament de protecție. Conform stiridiaspora, care citează oficiali din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pompierii […] The post Pompierii care i-au scos din foc pe bolnavii intubați de la Piatra Neamţ nu au purtat echipament de protecție. Ei sunt toți în izolare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.