Pompierii de la ISU Gorj, 43 de intervenții, in 24 de ore

Pompierii au intervenit, în ultimele 24 de ore, la 43 de situaţii de urgenţă, cele mai multe solicitări fiind pentru acordarea asistenţei medicale, pentru stingerea incendiilor de vegetaţie uscată şi pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice, respectiv vântul puternic, a informat, marţi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Gorj, Florin Chisim.

Potrivit acestuia, cele 43 de situaţii de urgenţă au constat în 20 de intervenţii pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi prim-ajutor calificat, 14 incendii de vegetaţie uscată, 6 intervenţii pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice, 2 incendii izbucnite la construcţii şi un accident rutier, potrivit Agerpres.ro.

Primele trei intervenţii în situaţiile de urgenţă generate de fenomenele meteorologice au avut loc în Leleşti, Bumbeşti Jiu şi în Rânca, pentru îndepărtarea mai multor bucăţi de acoperiş smulse de vântul puternic.

"În municipiul Târgu-Jiu am fost solicitaţi să intervenim pentru a îndepărta elemente de construcţie de la acoperişul unui bloc situat pe strada Garofiţei. La faţa locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgu Jiu care a intervenit pentru degajarea elementelor de construcţie astfel încât acestea să nu mai reprezinte un pericol. În oraşul Bumbeşti-Jiu am fost solicitaţi să intervenim pentru a îndepărta elemente de construcţie ale unui acoperiş care, din cauza vântului puternic, au fost smulse pe o suprafaţă de aproximativ 50 de metri pătraţi, existând riscul prăbuşirii acestuia în parcarea din vecinătatea blocului, precum şi peste un parc de joacă pentru copii. La faţa locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Gărzii de Intervenţie Bumbeşti-Jiu care a intervenit pentru degajarea elementelor de construcţie, eliminând pericolul ca acestea să cadă şi să producă victime sau pagube materiale. În oraşul Tismana am fost solicitaţi să intervenim pentru a îndepărta crengile copacilor care reprezentau un pericol pe drumul DN 76, pe o lungime de aproximativ 3 kilometri", a spus Florin Chisim.