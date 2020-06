Pompierii-incendiatori ai erei digitale: despre noul chip al pasiunii totalitare

Secolul XX a fost veacul pompierilor-incendiatori din istoria profetica a lui Ray Bradbury. Ei au ars, au vandalizat, au decapitat, au epurat, au terorizat, cu gandul la sanatatea omenirii in fine eliberate de inamicii ce-i ameninta seninatatea ei ideologica. Ei au fost gardienii cunoasterii, cei care, in numele partidului-stat, au exercitat nobila opera de ecarisaj a gandirii si a oamenilor. Prezentei lor le datoram spectacolele macabre ce au marcat, in Germania national-socialista sau in URSS ...