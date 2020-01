Pompierii, interventii la foc automat in noaptea de Revelion. Au avut loc aproape 3000 de urgente

82 de români au ajuns la spitalele din ţară în noaptea de Revelion cu răni provocate de folosirea necorespunzătoare a materialelor pirotehnice. Din aceeaşi cauză în noaptea dintre ani, pompierii au intervenit la 28 de incendii, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. De altfel, pompierii din toată ţara au lucrat la The post Pompierii, intervenţii la foc automat în noaptea de Revelion. Au avut loc aproape 3000 de urgenţe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.