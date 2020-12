Ponta, atac in serie la adresa USR-PLUS: "Eu le spun URSS pentru ca au o singura solutie la problemele Romaniei - sa intram toti in puscarie"

Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, ca nu crede in capacitatea celor de la USR-PLUS de a rezolva problemele cu care se confrunta Romania in acest moment de criza provocat de pandemia de coronavirus. Fostul prim-ministru compara USR-PLUS cu URSS, spunand ca cei din Alianta ai carei lideri sunt Dan Barna si Dacian Ciolos au ca unica solutie la problemele Romaniei "sa intram toti in puscarie".