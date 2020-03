Ponta avertizeaza cu privire la un posibil blat PNL-PSD: 'Un moment al adevarului cum nu a mai fost niciodata in ultimii 30 de ani'

Victor Ponta avertizează cu privire la un posibil blat între PNL şi PSD pentru respingerea Guvernului Cîţu. Liderul Pro România consideră că învestirea Guvernului Cîţu de joi este un moment al adevărului fără precedent în ultimii 30 de ani, iar România nu are nevoie de prelungirea crizei politice în contextul pandemiei de coronavirus.

"Oamenii obisnuiti din Romania , milioane de romani care au votat PSD sau ProRomania , cei mai afectati de criza sanitara si economica - au nevoie de grija, sprijin si speranta! Au nevoie de un Guvern care sa functioneze - de partide si lideri care sa se gandeasca in primul rand la binele oamenilor ( nu la interese meschine de Partid) !

Nu stiu daca zvonurile acestui nou “blat” impotriva Romaniei sunt adevarate! Dar maine seara voi fi in Parlament si voi vedea cu ochii mei - si o sa spun tuturor romanilor adevarul asa cum il voi vedea!

Sunt un votant de Stanga - alaturi de ceilalti votanti de stanga am fost afectat vazand cum PSD si-a dat jos propriul Guvern in 2017 / acum sunt dezamagit si furios vazand cum interesul si bilele oamenilor in acesta Criza teribila este din nou tranzactionat “la taraba” / ii respect pe votantii liberali- si cred ca nici ei nu merita batjocura unor lideri PNL care voteaza ( “pe sest”) impotriva unui Guvern Liberal!

Cred ca maine in Parlament este un moment al adevarului cum nu a mai fost niciodata in ultimii 30 de ani ! Eu voi vota la vedere PENTRU si PRO Romania / iar daca maine seara Romania va adauga o criza politica la criza de sanatate si cea economica - sa stiti ca oamenii obisnuiti ( si nu liderii politici) vor suferi cel mai mult!", scrie Ponta pe Facebook.

Camera Deputaților și Senatul au plen reunit, joi, de la ora 16.00, în care va vota învestirea Guvernului Cîțu.