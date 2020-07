Ponta, despre Orban: Cred ca s-au saturat toți romanii de acest mascarici mincinos și ticalos

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a respins vehement acuzațiile făcute de premier cu privire la schimbările aduse legii carantinei. Ludovic Orban a spus duminică seara la B1TV că „în Camera Deputaţilor şi- a pus amprenta majoritatea din Camera Deputaţilor, majoritatea PSD -Pro România –ALDE”. Ponta spune că legea a fost votată de PNL și PSD. „M-am saturat […] The post Ponta, despre Orban: Cred că s-au săturat toți românii de acest măscărici mincinos și ticalos appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.