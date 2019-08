Ponta, despre un proiect politic Pro Romania-ALDE: Nu am luat decizii, dar am discutat si progresat

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a precizat miercuri că, în urma discuţiilor cu ALDE, s-a progresat ''foarte mult'' în direcţia participării la un proiect comun între cele două formaţiuni politice, dar o decizie în acest sens nu a fost încă luată. "Pe 22 iulie am spus 'dacă ALDE iese de la guvernare, suntem dispuşi să discutăm un proiect politic comun!'. Azi am progresat foarte mult în acest sens! Nu am luat decizii - dar am discutat şi progresat! Când mai mulţi oameni se aşază la masă cu intenţii bune - sunt şanse mai mari de succes. Este o nevoie de o uriaşă schimbare a modului de guvernare a ţării / un "reset" total al administraţiei publice şi al direcţiei economice. Trebuie să găsim soluţii şi oameni capabili să le aplice. Noi suntem Pro România şi ţinem cu România!", a scris, miercuri, Ponta pe Facebook. Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunţat miercuri că formaţiunea sa şi Pro România, condusă de Victor Ponta, au decis să colaboreze ca o alianţă politică, cele două partide urmând să aibă grupuri parlamentare comune. AGERPRES/(AS - autor: Livia Popescu, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)