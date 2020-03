Ponta: Este un lucru bun faptul ca s-a declarat starea de urgenta

Preşedintele PRO România, Victor Ponta, a transmis, luni seara, că decizia declarării stării de urgenţă reprezintă un lucru bun, deşi o hotărâre în acest sens ar fi trebui luată mai devreme. Ponta a explicat în ce fel afectează starea de urgenţă cetăţenii obişnuiţi. "Absolut toţi cetăţenii români, indiferent dacă au sau nu asigurare, dacă au plătit sau nu au plătit taxe în România, dacă vin din Diaspora, orice vârstă au, au dreptul conform legii şi acestui decret în starea de urgenţă să beneficieze de îngrijire medicală gratuită. Tot ce înseamnă tratament, tot ceea ce se plăteşte de către stat, iată vedeţi ce înseamnă să salvezi medicina de stat în aceste momente, este acoperit, nu trebuie să daţi bani din buzunare. Asta e un lucru foarte bun şi e un sistem pe care trebuie să-l păstrăm în viitor când vom scăpa de această epidemie ca să ne pregătim pentru următoarea încercare", a precizat Ponta pe contul său de socializare. Potrivit acestuia, niciun cetăţean român nu poate fi oprit să intre în România, deoarece acest lucru ar fi ilegal, neconstituţional şi nedrept, subliniind că limitarea libertăţii de mişcare înseamnă că românii intraţi în ţară trebuie să se supună regulilor momentului şi să intre în carantină sau în autoizolare, după caz. Ponta a criticat faptul că decretul privind instituirea stării de urgenţă conţine foarte puţine informaţii în ceea ce priveşte mediul economic şi a cerut Guvernului să fie mai ferm în ceea ce priveşte discuţia cu băncile privind amânarea plăţii ratelor pentru credite, afirmând că "n-o să dea faliment nicio bancă din România dacă timp de 90 de zile persoanele fizice din România nu-şi mai plătesc creditele". "În acest moment sunt mii de firme româneşti în special care, dacă pe 25 ale lunii trebuie să plătească taxele, contribuţiile, practic intră în faliment. Dacă intră în faliment, vor da afară zeci sau sute de angajaţi care se duc acasă şi de luna aceasta nu au ce să pună pe masă. De aceea, sper ca miercuri, proiectul de lege pe care noi l-am depus deja la Parlament, să fie transformat de Guvern în ordonanţă de urgenţă şi trebuie dat un mesaj către toţi patronii: Nu daţi oamenii afară, nu plătiţi 90 de zile aceste contribuţii şi taxe, dar păstraţi cât mai mulţi dintre oameni, gândiţi-vă că fiecare are o familie, gândiţi-vă că va trece această criză şi veţi avea nevoie de ei, încercaţi să fiţi solidari într-o perioadă atât de grea! (...) Pe zona economică, decretul publicat de preşedinte nu prevede ce mă aşteptam să prevadă, dar avem un Guvern care poate imediat să pună în aplicare (anumite măsuri - n.r.)", a mai spus Ponta. Preşedintele PRO România a menţionat, în contextul în care achiziţiile pot fi făcute în mod direct şi nu mai există limită de cheltuieli, că nu îşi doreşte să vadă cum unii s-ar îmbogăţi, făcând milioane "pe spinarea situaţiei de urgenţă". Legat de închiderea şcolilor şi de posibilitatea ca elevii să desfăşoare o parte din cursuri cu ajutorul tehnologiei, Victor Ponta a afirmat că după ce trece această criză, prima investiţie importantă trebuie făcută în învăţământul on-line. El a transmis, totodată, că Ministerul de Interne trebuie să facă un inventar al hotelurilor, al caselor de protocol şi al altor imobile pe care le are statul român şi care ar putea fi folosite pentru persoanele care ar urma să fie plasate în carantină. AGERPRES /(AS - autor: Loredana Ciobanu, editor: Antonia Niţă, editor online: Anda Badea)