Ponta și Vosganian s-au 'ințepat' in plen: Ponta nu are destui bani sa ma cumpere

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, si purtatorul de cuvant ALDE, Varujan Vosganian, au avut un scurt schimb de replici in plenul Camerei Deputatilor, pe tema reducerii TVA.

Dupa ce Vosganian a zis ca trebuie vazut mai intai daca aceasta masura nu afecteaza echilibrul bugetar, Victor Ponta a zis ca in trecut cand guvernul Tariceanu a redus TVA era o masura buna si acum Vosganian spune ca este o masura rea. „Cine n-are un Vosganian sa-si cumpere', a zis Ponta.

'DlPonta nu are destui bani sa ma cumpere, dar reiau ideea, am spus ca nu scad preturile la populatie si experienta de care spunea dl Ponta mi-a dovedit asta, covrigul a scazut de la 1 leu la 90 de bani si pe urma a crescut iar. Orice scadere de TVA e in avantajul producatorilor, nu al consumatorilor. Acum cred ca trebuie sa aparam echilibrele bugetare', a replicat Vosganian.