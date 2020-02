Ponta intra la rupere dupa recordul atins de Guvernul Orban: 'De la 52 de OUG intr-un an am ajuns la 25 intr-o zi. Ne miram ca ne ducem toți spre dezastru?'

Liderul Pro România Victor Ponta reacționează dur după ședința maraton a Guvernului Orban, ședință în care au fost adoptate 25 de ordonanțe de urgență și 31 de hotărâri de guvern.

„“Noaptea ca hotii” - au dat 25 de ordonante de urgenta intr-o seara !

In tot anul 2015 Guvernul pe care l-am condus a adoptat 52 de ordonante de urgenta / Guvernul “Orban” PNL a adoptat 25 intr-o zi ! Daca Guvernul “Ponta” ar fi fost atat de iresponsabil sa adopte 25 de ordonante intr-o zi ce ar fi zis suporterii PNL ?

Aceste ordonante stabilesc obligatii legale pentru toti cetatenii Romaniei in 25 de domenii ale vietii - in afara de privatizarea Sistemului de Sanatate ( de care am aflat desi urma sa fie adoptat “ca hotii” ) / despre celelalte stie cineva la ce se refera? Au fost in dezbatere publica? S-au pronuntat specialistii sau cei afectati in mod direct ?