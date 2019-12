Ponta: Nu-i fac plangere penala lui Orban pentru declarația de avere, așa cum a facut el in 2015, total nefondat

Victor Ponta a scris pe contul său de Facebook că nu-i va face plângere penală lui Ludovic Orban în privința neclarităților din declarația de avere a premierului, așa cum acesta din urmă i-a făcut soției sale, Dacian Sârbu, în 2015, acuzații dovedite nefondate în final. Viata politica ne pune atat de des in situatii neasteptate The post Ponta: Nu-i fac plângere penală lui Orban pentru declarația de avere, așa cum a făcut el în 2015, total nefondat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.