Ponta: Nu-l votam pe Florin Citu. PNL nu poate, in acest moment, nu are legitimitate sa guverneze bine

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat miercuri că parlamentarii partidului său nu vor vota învestirea lui Florin Cîţu în funcţia de premier, informează agerpres. „Nu-l votăm, pentru că nu am votat nici în noiembrie şi motivele nu s-au schimbat. Eu cred că PNL nu poate în acest moment, nu are legitimitate, nu are o […]

Articolul Ponta: Nu-l votăm pe Florin Cîţu. PNL nu poate, în acest moment, nu are legitimitate să guverneze bine apare prima dată în PSnews.