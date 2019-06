Ponta: PRO Romania - de marti membru cu drepturi depline al Partidului Democrat European

PRO România devine de marţi oficial membru cu drepturi depline al Partidului Democrat European, "un partid un pic mai mic, dar care are convingeri proeuropene - social-democrate şi liberale", a declarat liderul formaţiunii, Victor Ponta. "PRO România s-a format cu nişte oamenii politici social-democraţi şi mai liberali. În guvernare, la care am participat toţi, chiar am fost şi social-democraţi şi liberali, nu? Din acest punct de vedere apartenenţa noastră la o familie politică europeană trebuie să ţină cont de aceste lucruri. Nu putem să mergem nici la PPE, nici la suveranişti, nici la extremişti. Suntem - şi marţi devenim oficial - membri cu drepturi depline ai Partidului Democrat European, care este un partid european, un partid un pic mai mic, dar care are convingeri proeuropene, ca şi noi, social-democrate şi liberale", a spus Victor Ponta, duminică, la finalul şedinţei Delegaţiei Permanente a PRO România. El a explicat că PRO România a avut discuţii şi a primit în mod clar două invitaţii oficiale ca Mihai Tudose şi Corina Creţu să activeze fie în grupul social-democrat din Parlamentul European, fie în grupul ALDE+RENAISSANCE+USR-PLUS, care se va forma în PE. "O să decidem până în data de 17 iunie - săptămâna viitoare sunt şi eu din nou la Paris, după aceea merg la Bruxelles - ce e mai bine pentru noi. În mod normal ne-am duce la grupul S&D, dar avem o problemă cu lista celor de la PSD. În partea cealaltă avem destui prieteni, chiar dacă cei de la USR au procedat ca şi pesediştii, adică nu a fost nicio diferenţă între pesedişti şi userişti şi eu sunt un pic dezamăgit. Şi unii şi alţii s-au dus să se plângă, nu-i primiţi pe PRO România", a arătat Ponta. Totodată, Victor Ponta a anunţat că PRO România o va propune pe Corina Creţu pentru un mandat de comisar european. AGERPRES/(A - autor: Daniel Florea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)