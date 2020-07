Ponta: ProRomania susține impozitarea progresiva, așa cum se aplica in Franța și Germania

Preşedintele ProRomania, fostul premier Victor Ponta, anunţă pe pagina sa de Facebook că partidul pe care îl conduce susţine introducerea impozitării progresive. Ponta precizează că o asemenea măsură trebuie să se aplice veniturilor mari, a capitalurilor, operaţiunilor financiar- bancare şi a proprietăţilor excesive. Toate acestea în paralel cu scăderea taxării muncii şi cu deductibilitatea cheltuielilor […] The post Ponta: ProRomânia susține impozitarea progresivă, așa cum se aplică în Franța și Germania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.