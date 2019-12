Ponta pune tunurile pe liberali: In loc sa reformeze administrația publica aflata in colaps, Guvernul PNL ia 'ciolanul' de la PSD

Liderul Pro România Victor Ponta critică deciziile Cabinetului Orban cu privirile la angajările pe care le face în administrația publică. Fostul premier a atras atenția că Executivul PNL ia „ciolanu” de la pesediști și îl împarte cu partidele care le-au susținut în Parlament. Reacția lui Ponta vine în contextul în care secretarul general adjunct al PMP, Ioana Constantin, a fost numit secretar de stat în Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

„CIOLANIADA de dreapta duduie ! Nu conteaza nimic altceva - economie, social, infrastructura, educatie, sanatate, fonduri europene , mediu ... nimic!

Am votat pentru schimbarea Guvernului “Dancila” unde Dragnea si baronii promovau doar pile si relatii / NU am votat Guvernul PNL - Orban avand suspiciunea ca vor face la fel - si am avut dreptate!

In loc sa reformeze administratia publica aflata in colaps Guvernul PNL ia “ciolanul” de la pesedisti si il imparte la toti cei care l-au sustinut in Parlament/ competenta, calificarea, aptitudinile manageriale si dorinta de reforma nu conteaza.

Ma bucur ca sunt ProRomania - si ca ne dorim altceva decat sa fim parte la CIOLANIADA!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.