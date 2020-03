Ponta, Tariceanu si Ciolacu, interpelare pentru Vela: Cati romani au intrat in tara in ultima saptamana si ce s-a intamplat cu ei?

Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a postat pe pagina sa de Facebook o interpelare pe care ar fi adresat-o, impreuna cu liderii PSD, Marcel Ciolacu si ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, cu privire la numarul de cetateni romani intrati in tara in ultima saptamana, cati dintre acestia veneau din Italia si Spania si cati au fost trimisi in carantina sau izolare la domiciliu.