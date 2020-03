Popescu: Am discutat cu directorul de la Romarm si i-am dat unda verde pentru o linie de productie de echipamente sanitare, masti, combinezoane

Compania Romarm a primit aprobare pentru producţia de echipamente sanitare, de măşti şi combinezoane, astfel încât să rămână în producţia strategică a României, a declarat, luni seara, ministrul Economiei, Virgil Popescu. "Am avut o discuţie cu directorul de la Romarm şi i-am dat undă verde pentru a face o linie de producţie de echipamente sanitare, de măşti, combinezoane în Romarm, ca să rămână în producţia strategică a României", a afirmat ministrul, la Digi 24. El a atras atenţia asupra faptului că, atât România, cât şi întreaga Europă, sunt dependente de importurile din China şi a subliniat că, după ce va trece această criză sanitară provocată de coronavirus, economia românească va fi repornită şi va trebui complet regândită, astfel încât să fie produse pe plan intern materialele esenţiale. "Nu numai România, ci şi întreaga Europă este dependentă de importurile din China. Uitaţi-vă la materialele sanitare, la măşti, la kiturile de testare, inclusiv la aparatele de testare! Practic, Europa a abandonat această zonă şi a încurajat producţia - e adevărat, ieftină, în China. Numai că această criză ne-a arătat cât de dependenţi suntem şi cum o epidemie izbucnită într-un focar în China poate să pună în pericol întreaga economie mondială şi, evident, şi economia europeană. De aceea am făcut apel la luciditate şi un apel ca să ne trezim în al 12-lea ceas şi să începem în România producţia de materiale esenţiale, pentru că vom trece - eu sunt optimist şi sunt convins că vom trece peste această criză şi economia României va fi repornită, dar ea va trebui complet regândită şi să începem să producem materialele esenţiale în România", a menţionat el. În acest context, ministrul a făcut referire la programul de micro-industrializare, care a fost modificat şi orientat către producţia de materiale sanitare. "Am anunţat că îi vom da drumul astăzi. M-am uitat pe proceduri tocmai înainte de a semna ordinul. Vreau să mai modific ceva. Vreau să mă asigur că acele companii care vor primi acel grant - că este vorba de un grant de 200.000 de lei - şi avem la dispoziţie practic bani pentru 325 de companii. Avem 65 de milioane de lei, pentru vreo 325 de companii. Vreau să mă asigur că îşi va atinge această ţintă, iar companiile vor face acele activităţi pe care şi le vor asuma, că vor produce măşti, că vor produce biocide, că vor produce material de îngrijire, că vor face combinezoane. Vreau să mă asigur că acest lucru se va întâmpla pentru că îmi doresc ca România să pornească această producţie de materiale esenţiale şi împreună cu ministrul de Finanţe vom suplimenta fondurile pentru toate companiile care doresc să facă acest lucru. De asemenea, mă aştept ca acea companie, până la sfârşitul săptămânii, pe care am anunţat că vrem să o sprijinim - repet nu îi voi da numele - să înceapă acea producţie de măşti şi să ajungem să producem 3,5 milioane ca primă companie de măşti într-o lună pentru România", a explicat şeful de la Economie. Acesta a precizat că grantul presupune bani care nu vor mai trebui returnaţi. Companiile vor putea primi granturi de până la 200.000 de euro prin programul de micro-industrializare remodificat şi orientat către producţia de materiale sanitare, a declarat duminică Virgil Popescu. El a precizat, atunci, că acest program ar putea fi lansat în cursul acestei săptămâni. AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilică, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Ministrul Economiei: Stocurile de alimente sunt suficiente; cozile ce se creează la supermarketuri pot fi un eventual focar de infecţie * Popescu: Dacă această criză va dura 1-2 luni ne putem duce cu un deficit bugetar în jur de 5%