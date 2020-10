Populatia de pelicani creti, in crestere in anul 2020

Inspectorii ecologi ai ARBDD desfășoară în fiecare an, acțiuni de monitorizare a evoluției coloniilor de pelicani creți din Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Evaluarea efectivelor cuibăritoare de pelicani creți din România coordonată de Societatea Ornitologică Română, s-a desfășurat în cadrul proiectului pan-european „Pelican way of LIFE”, cu susținerea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD).Inspectorii ecologi ai ARBDD desfășoară în fiecare an, acțiuni de monitorizare a evoluției coloniilor de pelicani creți din Rezervația Biosferei Delta Dunării, îmbunătățind în permanență condițiile de cuibărit, prin completarea acestor zone cu stuf proaspăt recoltat, primăvara, înainte de sosirea pelicanilor, un exemplu fiind Insula Ceaplace – zonă strict protejată din RBDD. În această colonie, cuibăritul a început la sfârșitul lunii ianuarie, acest fapt datorându-se condițiilor climaterice blânde. În urma monitorizării continue, în luna aprilie, au fost observați circa 240 de pelicani creți adulți și 220 de pui.De asemenea, un alt exemplu de colonie de pelicani creți monitorizată de către inspectorii ecologi din cadrul Biroului Monitoring, Districte, Zone protejate al ARBDD, este cea de la Lacul Argintiu, ce face parte din zona strict protejată Roșca – Buhaiova. Anul acesta, la sfârșitul lunii martie au fost observate în această colonie, 50 de cuiburi cu 100 de pelicani creți adulți și 60 de juvenili.Datorită nivelului scăzut al apei generat de seceta excesivă, pelicanii creți au avut acces la hrană din abundență, fapt ce a dus la creșterea efectivelor din colonii.Sursa foto: sor.ro