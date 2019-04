Portar american, in dealul Copoului

Samnik Jacob Matthew Maples google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Formatia Politehnica Iasi anuntat astazi ca portarul american Samnik Jacob Matthew Maples a semnat cu gruparea din dealul Copoului un contract valabil pana in vara anului 2020. Politehnica Iasi, aproape sa bata palma cu un INVESTITOR din Statele Unite Samnik are 18 ani si 2,07 metri si a evoluat pana acum la academia de fotbal Kalonji Soccer Academy din Statele Unite. Jucatorul a fost recomandat de fostul mare international Lita Dumitru, care antreneaza de un an la un club de juniori din statul Atlanta. "Este un copil de 18 ani foarte talentat, de perspectiva. L-am mai avut la Iasi in vara, dar atunci nu era inca major si nu puteam face documentele" , a declarat presedinte ...