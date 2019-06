Portarul Ionut Radu, dupa victoria extraordinara cu Anglia: Unde n-au ajuns picioarele a ajuns inima. Echipa asta o sa ajunga departe"

Ionut Radu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Portarul nationalei under 21, Ionut Radu, a declarat ca a plans la finalul partidei de la Cesena si ca este convins ca el si colegii sai vor ajunge foarte departe. El le-a multumit fanilor pentru ca i-au “impins de la spate” pe tricolori. "Sunteti un popor extraordinar, ne-ati facut mandri ca suntem romani, nu ne-am fi asteptat la o atmosfera atat de entuziasta. Ne-ati impins de la spate si unde n-au ajuns picioarele a ajuns inima. Noi am jucat cu inima in seara asta si asta s-a vazut la sfarsit. Am vorbit la inceput cu baietii ca avem o tara intreaga care ne sustine si suntem foarte mandri ca v-am facut fericiti si ca v-am refacut sa va uitati la meciurile nationalei. Echipa asta o sa aju ...