Porti deschise la Antibiotice in saptamana “Scoala Altfel” - FOTO

Antibiotice si-a deschis si in acest an portile, in perioada 15-19 aprilie, pentru 470 de elevi din 10 unitati de invatamant scolare si liceale iesene si ai unei scoli gimnaziale din Radauti. Micii oaspeti au avut ocazia sa descopere in "Scoala Altfel", la Antibiotice, altfel de "profesori" de fizica, chimie sau biologie, in randul specialistilor companiei. Animati de energia si entuziasmul tinerilor, angajatii le-au pregatit experimente distractive si spectaculoase in laboratoarele de cercetare farmaceutica si control a calitatii, explicandu-le fenomenele fizice si chimice observate. In cele patru unitati de fabricatie a medicamentelor vizitate, elevii au asistat la preze ...