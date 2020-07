Portret de militar - sergent Cristina Nistor: Purtand haina militara am invatat sa inteleg ce inseamna loialitatea, sprijinul, onestitatea si respectul

,,De mult timp mă fascina cariera militară, dar barierele impuse de mentalitățile că armata este un domeniu specific masculin îmi temperau avântul adolescentin. Odată cu începerea pregătirii am descoperit că nu este ușor, având câteva modele care m-au stimulat și m-au determinat să mă ambiționez și să demonstrez că pot să depășesc orice obstacol pentru a-mi vedea visul împlinit. Purtând haina militară am învățat să înțeleg ce înseamnă loialitatea, sprijinul, onestitatea și respectul.



Acum sunt sigură că am făcut cea mai bună alegere și sunt mândră ca am intrat in marea familie a Rechinilor albi!"