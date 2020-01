Portugalia a produs marea surpriza a Campionatului European de Handbal Masculin, dupa ce a invins, scor 28-25, Franța

Portugalia a produs marea surpriză a Campionatului European de Handbal Masculin, după ce a învins Franța, vineri seară, la Trondheim, cu scorul de 28-25. Partida s-a desfășurat în cadrul Grupei D, iar un asemenea rezultat ieșit din comun cu greu va putea fi egalat la ediția din acest an, potrivit Mediafax.

Portugalia și Franța au fost adversare și în preliminarii, într-o grupă din care a făcut parte și România, lusitanii au câștigat atunci un meci (33-27), dar „Experții” nu au ținut cont de acel avertisment. Franța a început mai bine, cu scorul de 6-3, dar nu a fost ajutată deloc de poartă pe parcursul primei reprize, Gerard și Genty adunând doar două parade. Astfel, Portugalia a revenit și a plecat în avantaj la cabine, cu 12-11.

Rezultatul le-a oferit lusitanilor foarte mult curaj, au scăpat și de emoțiile revenii la un Campionat European după 14 ani, iar în partea secundă și-a pus adversara la respect. Franța nu a putut în niciun moment să preia controlul, cel mult fiind doar egala Portugaliei. Pe final de joc, echipa lui Paulo Pereira a dat lovitura, având un sprint irezistibil, încheiat cu trei goluri. De la 25-25 s-a făcut 28-25, iar Portugalia a produs senzație la Trondheim.

Pentru cine nu știe, Paulo Pereira a fost până în vara trecută antrenorul echipei CSM București. Portughezul nu mai dorit însă să continue, deși mai avea un an de contract, din cauza problemelor care au devenit tot mai semnificative. Victoria Portugaliei a fost posibiliă și pentru că lusitanii au alergat cu vreo 3 kilometri în plus față de francezi (30,6 km vs 27,5 km).

Deci a fost o încredere foarte mare pentru trupa lui Paulo Pereira, dar și un efort considerabil pentru a doborî una dintre cele mai mari favorite la câștigarea titlului. Iar în condițiile în care în grupele princiaple se califică doară două echipe din fiecare grupă, Franța își pune deja întrebarea dacă prinde Top 12 la Campionatul European din 2020!

Tot vineri s-au mai înregistrat rezultatele: Austria – Cehia 32-29 (Grupa B), Slovenia – Polonia 26-23 (Grupa F), Norvegia – Bosnia 32-26 (Grupa D), Suedia – Elveția 34-21 (Grupa F), Macedonia de Nord – Ucraina 26-25 (Grupa B).