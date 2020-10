Portugalia trebuie sa-i plateasca daune de 14.000 de euro unui hot roman. Barbatul s-a plans la CEDO de conditiile din inchisoarea Oporto

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti, 20 octombrie, statul portughez, la plata a 14.000 de euro cetateanului roman Ionut-Marian Badulescu, pentru tratament inuman in timpul detentiei sale in inchisoarea dintr-un penitenciar din Porto. Romanul de 39 de ani a fost condamnat in Portugalia la 9 ani si 6 luni de inchisoare pentru furt.