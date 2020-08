Portul Constanța Sud – Agigea: Poliția a sechestrat de doua ori mai mult azotat de amoniu decat a explodat in Beirut

Peste 8.000 de tone de azotat de amoniu au fost confiscate de polițiști, după controale făcute de polițiști în toată țara. Cea mai mare cantitate indisponibilizată a fost din Portul Constanța Sud Agigea, aproape 5.000 de tone, anunță Mediafax. În perioada 12 – 14 august au fost efectuate 51 de controale la agenți economici și […] The post Portul Constanța Sud – Agigea: Poliția a sechestrat de două ori mai mult azotat de amoniu decât a explodat în Beirut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.