Portul Constanta Sud Agigea: Peste 410.000 de pachete cu tigari de contrabanda, descoperite intr-un container cu mobilier

Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere au controlat un container în Portul Constanța Sud Agigea.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului Curții de Apel Constanţa, au descoperit și confiscat, în urma unor activități informativ-operative, peste 412.000 pachete cu țigări de contrabandă, transportate într-un container cu obiecte de mobilier.În data de 19.08.2020, în Portul Constanța Sud Agigea, s-a efectuat controlul fizic al unui container, selectat în baza unei informații, de către polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere.Conform documentelor de transport, containerul trebuia să fie încărcat cu mobilier din material plastic, având ca provenienţă Emiratele Arabe Unite.La deschiderea containerului, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au constatat că în partea din faţă se aflau cutii care conţineau obiectele de mobilier menţionate în documente, iar restul containerului fiind încărcat cu cutii de carton ce conțineau țigări de proveniență Duty Free.Containerul a fost transportat la sediul Gărzii de Coastă, unde, în urma inventarierii a rezultat cantitatea de 412.050 pachete cu țigări, în valoare de 4.944.600 lei (aproximativ 1.021.600 euro).Țigările au fost ridicate de polițiștii de frontiera in vederea confiscării.În cauză, polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului din cadrul Curții de Apel Constanţa, efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.