Posibil experiment militar pe cerul Iasului? Iata explicatia celor de la Seismic Center

In cursul zilei de astazi, o bubuitura puternica ce s-a auzit in majoritatea zonelor din oras i-a pus pe jar pe ieseni. In acest context, cei de la Seismic Center au venit cu o lamurire, partiala, in ceea ce priveste provenienta sunetului. In ultimul timp, in Iasi au mai fost semnalate astfel de zgomote, dar autoritatile nu au oferit niciodata lamuriri. "Seismic Center nu a inregistrat nici o activitate seismica subterana astazi 09.07.2019 in jurul orei 14:05 in jud.Iasi, nu s-a inregistrat nici o variatie a ionosferei pe zona respectiva si nici o perturbare in campul geo-magnetic, exclus cutremur, exclus explozie meteorit in paturile superioare ale atmosferei, exclus tunete. Probabil a fost vorba de echipament mil ...