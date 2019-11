Posibila fraudare a votului la Cluj. Un tanar s-a trezit ca a votat deja

Posibila frauda la vot la Cluj

Update: În urma apariției articolului din Buna Ziua Cluj, polițiștii de la IPJ Cluj au efectuat verificari la secția de votare menționată, ajungând la concluzia că, într-adevăr, în numele unui alegător fusese semnat deja, însă acesta a putut vota oricum.

"S-au efectuat verificari si s-a stabilit ca persoana in cauza a votat. Pe liste, in dreptul numelui acesteia, era intr-adevar semnătura unui alt alegator care semnase anterior, in mod eronat. Toate aspectele au fost clarificate, fara a se contura elementele vreunei contraventii sau infractiuni." , au declarat pentru BZC reprezentanții IPJ Cluj.

Stire inițială: O posibila fraudare a votului a avut loc azi dimineata, la Cluj-Napoca, la sectia de votare aferenta liceului Anghel Saligny din cartierul Marasti.

Din cate se pare, un tanar care s-a dus inca de la primele ore la vot a avut neplacuta surpriza de a afla ca deja a votat, in dreptul numelui sau fiind deja semnat.

”Am predat buletinul pentru a primit stampila si buletinul de vot, dar cei din comisie mi-au spus ca am votat deja si mi-au aratat ca in dreptul numelui meu apaream deja cu semnatura. Cand i-am intrebat cum este posibil asa ceva, mi-au spus ca se mai intampla!”, ne-a declarat tanarul care doreste sa isi pastreze anonimatul.

