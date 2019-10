Post Malone, Ariana Grande, Taylor Swift si Drake, intre nominalizatii la American Music Awards 2019

Interpreţii Post Malone, Ariana Grande, Taylor Swift, Drake şi Billie Eilish se numără între nominalizaţii la American Music Awards 2019, gală ce va avea loc pe 24 noiembrie, la Los Angeles.

Nominalizările au fost anunţate joi, gradual, în timpul emisiunii „Good Morning America” şi online, pe reţelele de socializare.

Post Malone, Billie Eilish şi Ariana Grande au primit cele mai multe selecţii - Post Malone, şapte, iar Eilish şi Grande, câte şase.

Lil Nas X şi Taylor Swift au primit câte cinci nominalizări, urmaţi de Billy Ray Cyrus, Khalid şi Ella Mai, cu câte patru.

La categoria ”Artist Of The Year” au fost selectaţi Taylor Swift, Drake, Post Malone, Ariana Grande şi Halsey.

Pentru ”Favorite Album Pop/ Rock” au fost nominalizaţi Billie Eilish – ”When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Ariana Grande – ”thank u, next” şi Taylor Swift – ”Lover”.

”Favorite Song Pop/ Rock” va fi desemnat dintre Halsey – ”Without Me”, Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus – ”Old Town Road”, Jonas Brothers – ”Sucker”, Panic! At The Disco – ”High Hopes” şi Post Malone featuring Swae Lee – ”Sunflower”.

Noul artist al anului va fi desemnat Luke Combs, Billie Eilish, Lizzo, Ella Mai sau Lil Nas X, în timp ce ”Favorite Country Male Artist” va fi ales dintre Kane Brown, Luke Combs şi Thomas Rhett.

La categoria ”Favorite Rap/ Hip-Hop Artist” au fost selectaţi Cardi B, Drake şi Post Malone, iar cel mai bun cântec rap/ hip-hop va fi ales dintre ”Old Town Road”, cântat de Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, ”Wow” al lui Post Malone şi ”Sicko Mode” al lui Travis Scott.

Chris Brown, Khalid şi Bruno Mars concurează la categoria ”Favorite Male Soul/ R&B Artist”.

Nominalizările pentru American Music Awards 2019:

ARTIST OF THE YEAR

Drake

Ariana Grande

Halsey

Post Malone

Taylor Swift

NEW ARTIST OF THE YEAR

Luke Combs

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Ella Mai

COLLABORATION OF THE YEAR

Lady Gaga & Bradley Cooper “Shallow”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”

Marshmello & Bastille “Happier”

Shawn Mendes & Camila Cabello “Señorita”

Post Malone & Swae Lee “Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)”

TOUR OF THE YEAR

BTS

Ariana Grande

Elton John

P!nk

Ed Sheeran

FAVORITE MUSIC VIDEO

Billie Eilish “bad guy”

Ariana Grande “7 rings”

Halsey “Without Me”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”

Taylor Swift “You Need to Calm Down”

FAVORITE SOCIAL ARTIST

BTS

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

Shawn Mendes

FAVORITE MALE ARTIST – POP/ROCK

Drake

Khalid

Post Malone

FAVORITE FEMALE ARTIST – POP/ROCK

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift

FAVORITE DUO OR GROUP – POP/ROCK

BTS

Jonas Brothers

Panic! At The Disco

FAVORITE ALBUM – POP/ROCK

Billie Eilish “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”

Ariana Grande “thank u, next”

Taylor Swift “Lover”

FAVORITE SONG – POP/ROCK

Halsey “Without Me”

Jonas Brothers “Sucker”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”

Panic! At The Disco “High Hopes”

Post Malone & Swae Lee “Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)”

FAVORITE MALE ARTIST – COUNTRY

Kane Brown

Luke Combs

Thomas Rhett

FAVORITE FEMALE ARTIST – COUNTRY

Kelsea Ballerini

Maren Morris

Carrie Underwood

FAVORITE DUO or GROUP – COUNTRY

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion

FAVORITE ALBUM – COUNTRY

Kane Brown “Experiment”

Dan + Shay “Dan + Shay”

Carrie Underwood “Cry Pretty”

FAVORITE SONG – COUNTRY

Luke Combs “Beautiful Crazy”

Dan + Shay “Speechless”

Blake Shelton “God’s Country”

FAVORITE ARTIST – RAP/HIP-HOP

Cardi B

Drake

Post Malone

FAVORITE ALBUM – RAP/HIP-HOP

Meek Mill “Championships”

Post Malone “Hollywood’s Bleeding”

Travis Scott “Astroworld”

FAVORITE SONG – RAP/HIP-HOP

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”

Post Malone “Wow.”

Travis Scott “SICKO MODE”

FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B

Chris Brown

Khalid

Bruno Mars

FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B

Beyoncé

Lizzo

Ella Mai

FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B

Chris Brown “Indigo”

Khalid “Free Spirit”

Ella Mai “Ella Mai”

FAVORITE SONG – SOUL/R&B

Khalid “Talk”

Lizzo “Juice”

Ella Mai “Trip”

FAVORITE ARTIST – ALTERNATIVE ROCK

Billie Eilish

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

FAVORITE ARTIST – ADULT CONTEMPORARY

Maroon 5

P!nk

Taylor Swift

FAVORITE ARTIST – LATIN

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

FAVORITE ARTIST – CONTEMPORARY INSPIRATIONAL

Lauren Daigle

for KING & COUNTRY

MercyMe

FAVORITE ARTIST – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM)

Avicii

Marshmello

The Chainsmokers

FAVORITE SOUNDTRACK

“A Star is Born” by Lady Gaga & Bradley Cooper

“Bohemian Rhapsody” by Queen

“Spider-Man: Into the Spider-Verse”