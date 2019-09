Post Malone s-a mentinut pe primul loc in Billboard 200. The Lumineers si Korn, debut in top 10

post malone google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rapperul Post Malone si albumul „Hollywood’s Bleeding” s-au mentinut pe primul loc in Billboard 200, unde The Lumineers si Korn au debutat in top 10. „Hollywood’s Bleeding” a fost vandut in a doua saptamana de la lansare, incheiata pe 19 septembrie, in 198.000 de unitati, potrivit cifrelor Nielsen Music. Pe locul al doilea in clasamentul american al albumelor a debutat grupul folk rock The Lumineers, cu „III”, care a fost vandut in 86.000 de unitati. Cel de-al treilea album de studio al trupei este si al treilea pentru care locul secund in Billboard 200 e cea mai inalta pozitie pe care s-a clasat. Inaintea lui au fost „Cleopatra” (2016) si albumul ...