Post vacant la o unitate militara din Medgidia

Unitatea Militară 01459 Medgidia, cu sediul în localitatea Medgidia, Strada Republicii nr. 102, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal civil contractual, conform H.G. nr. 286/2011:Condiții de studii și vechime în specialitate:- studii medii (absolvirea studiilor profesionale cu certiticat/diplomi In meseria de instalator sanitar) si/sau In alta forma de studii, In domeniul instalațiilor sanitare;- experiență în muncă de minimum 6 luni vechime în specialitate.Probele de concurs se desfășoară la sediul unității, astfel: - proba scrisă în data de 12.09.2019, ora 10.00;Dosarele de concurs se depun la sediul unității până la data de 03.09.2019, ora 16.00.Detalii privind conditiile generale si specifice pentru ocuparea postului, conținutul dosarului, tematica, bibliografia de concurs se pot obține la sediul unității, din Medgidia, Strada Republicii nr. 102, județul Constanța, sau la telefon 0241.814.457, interior 111.Relații suplimentare se pot obține la sediul U.M. 01459 Medgidia, persoane de contact: Milea Silvia, telefon 0241.814.457, interior 140; Fecioru Răzvan, telefon 0241.814.457, interior 111.