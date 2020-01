Posta Romana anunta ca plata pensiilor va intarzia in aceasta luna

Compania Nationala Posta Romana a anuntat luni ca, in aceasta luna, distribuirea pensiilor se va decala din cauza ca banii pentru drepturile sociale ajung in conturile Postei Romane incepand cu 7 ianuarie, "asa cum se intampla la fiecare inceput de an", iar pensionarii isi vor primi drepturile banesti intre 10-20 ianuarie.