Postarea cu Vulpita de la Acces Direct care a devenit virala: “Nu reusim sa gasim leac la coronavirus…” Oamenii au crezut ca nu vad bine

O postare facuta pe Facebook cu Vulpita de la “Acces Direct” a devenit virala si a incins spiritele in lumea virtuala! Oamenii au crezut ca nu vad bine si au analizat imaginile cu “vedeta” de la Antena 1 din toate unghiurile posibile. Desigur, nu au lipsit nici criticile dure la adresa tinerei moldovence.

Postarea cu Vulpita de la “Acces Direct” care a devenit virala

Un colaj in care apar doua fotografii cu Veronica Stegaru – una realizata in urma cu trei luni, alta, recent – face senzatie pe retelele de socializare. Amuzat, dar si intristat de realitatea schimbata complet de virusul ucigas din China, un internaut scris urmatorul mesaj cand a facut postarea: “Deci, voi imi spuneti mie ca se poate ajunge de la «asta» la «asta», dar nu reusit sa gasim leac la coronavirus?”. Imaginea s-a viralizat la doar cateva zile distanta dupa ce Vulpita a bifat o performanta: melodia ei de debut a ajuns nr. 1 in trending pe YouTube! Astfel, ea reusit sa “ii detroneze” pe Jador si Lino Golden, care au au lansat de curand melodia “Dau Moda”. Vestea ca “vedeta” de la Antena 1 se afla pe primul loc pe cea mai mare platforma video online l-a facut pe Connect-R sa rabufneasca.

Dupa cum puteti vedea in galeria foto a articolului, postarea virala cu Vulpita de la “Acces Direct” a strans mii de reactii si, printre acestea se numara si urmatoarele comentarii: “E greu sa iesi din prostie”, “Totusi, cine este aceasta femeie mai photoshopata decat c#^*& fetelor de 12 ani?”, “Vezi ca ti-ai uitat moaca si sanii la Blagesti”, “Ma uit la #gospodar fara pereche”, “Cea mai urata, te-a intrecut Jador, nu o sa fii pe locul intai niciodata”.

Celebra sotie-vulpita de la Antena 1 a devenit tinta multor glume pe Internet si chiar si vedetele de la noi o ironizeaza. Printre acestea se numara: Cleopatra Stratan, fostul prezentator Razvan Botezatu si Delia – gestul facut de extravaganta cantareata fata de Vulpita te face sa razi copios. Chiar si Atsushi Onari, cel mai apreciat arbitru de K1 din lume, a transmis un mesaj acid dupa ce a aflat despre cazul Vulpita de la “Acces Direct”.

