Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce nu trebuie sa faci

Potrivit randuielilor crestine, Postul Adormirii Maicii Domnului incepe anual pe data de 1 august si se termina pe 15 august. In popor acest post mai este cunoscut si sub denumirea de Postul Sfintei Marii sau Santamariei. Este un post care pregateste credinciosii de cele doua mari praznice imparatesti ale luni: Schimbarea la Fata (6 august) si Adormirea Maicii Domnului (15 august). Postul Adormirii Maicii Domnului reprezinta unul dintre cele mai importante posturi pe care credinciosii trebuie sa le tina de-a lungul anului. La durata, Postul Adormirii Maicii Domnului este mai scurt doar decat Postul Pastelui si cel al Craciunului.