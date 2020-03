POSTUL PASTELUI 2020 // A inceput Postul Paștelui. Cea mai incercata perioada pentru credincioși. Ce sa NU faci in post

POSTUL PASTELUI 2020 // Postul Pastelui sau Postul Mare are loc înaintea Învierii și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an. În acest an, Postul Pastelui începe luni, 2 martie. Paștele ortodox este, anul acesta, în 19 aprilie. Cu o săptămână mai devreme, adică pe 12 aprilie, sunt Sărbătorile Pascale pentru romano-catolici.