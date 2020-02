Postul Pastelui incepe luni! Sfaturi de la preoti: Ce este bine si ce NU este bine sa faci pana la Inviere

Postul Pastelui sau Postul Mare, la ortodocsi, incepe in acest an la data de 2 martie. Pastele ortodox va fi sarbatorit de credinciosi pe 19 aprilie. Postul Catolic a inceput luni, 24 februarie, iar Pastele Catolic este sarbatorit pe 12 aprilie.

Ce nu ai voie sa faci in Postul Pastelui Postul reprezinta retinerea totala de la anumite alimente si bauturi in scop religios si moral. Mai mult, crestinii trebuie sa se retina de la anumite ganduri necurate, pofte, patimi sau fapte rele.

Acest lucru inseamna ca postul trupesc trebuie insotit de postul sufletesc. Fara nunti si botezuri in Postul Pastelui Pe toata perioada Postului Pastelui, incepand de luni, 2 martie si pana pe 18 aprilie, nu se fac nunti si botezuri.

In afara zilelor de post de peste an, nu se fac nunti in zilele Praznicelor imparatesti si nici in ajunul acestora, in saptamana lasatului sec de carne (3 – 9 martie), in Saptamana Luminata (29 aprilie – 5 mai).

In Postul Pastelui nu se canta si nu se danseaza, spun preotii. Potrivit randuielilor bisericesti, aceasta perioada de post aminteste de suferintele lui Hristos pe cruce. Astfel in aceasta perioada pentrecerile sunt considerate nepotrivite. Se spune ca de la postul propriu-zis pot fi scutiti copiii, femeile gravide, lauzele si bolnavii, insa asta nu inseamna ca se pot lipsi de postul spiritual si de rugaciuni.

Conform traditiei stabilite cu timpul in Biserica, in cursul Postului Mare se posteste astfel: in primele doua zile (luni si marti din saptamana prima) se recomanda, pentru cei ce pot sa tina, post complet sau (pentru cei mai slabi) ajunare pana spre seara, cand se poate manca putina paine si bea apa.

La fel in primele trei zile (luni, marti si miercuri) si ultimele doua zile (vinerea si sambata) din Saptamana Patimilor.

Cand se mananca peste in Postul Pastelui 2020 Miercuri se ajuneaza pana seara (odinioara pana dupa savarsirea Liturghiei Darurilor mai inainte sfintite), cand se mananca paine si legume fierte fara untdelemn.

In tot restul postului, in primele cinci zile din saptamana (luni-vineri inclusiv) se mananca uscat o singura data pe zi (seara), iar sambata si duminica de doua ori pe zi, legume fierte cu untdelemn si putin vin.

La praznicul Buneivestiri (25 martie) si in Duminica Floriilor se dezleaga si la peste (cand insa Bunavestire cade in primele patru zile din Saptamana Patimilor, se dezleaga numai la untdelemn si vin, iar cand cade in vinerea sau sambata acestei saptamani, se dezleaga numai la vin)”, spune parintele Prof. Dr. Ene Braniste, citat de crestinortodox.ro.

