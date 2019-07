Posturi vacante la Autoritatea Navala Romana din Constanta

director direcție – 1 post:

Autoritatea Navală Română din Constanţa organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, perioadă nedeterminată, după cum urmează:- nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;- specialitatea de bază – navală;- studii superioare de specialitate navală cu minimum 12 ani vechime în specialitatea studiilor, din care 3 ani într-o funcție de conducere;- căpitan de port specialist cu minimum 6 ani vechime în funcție;- inspector specialist grad IA cu minimum 4 ani vechime în funcție;- posesor brevet maritim maxim cu minimum 5 ani vechime în funcție conform brevetului;- alte cerințe specifice: certificat operare PC; permis conducere categoria B.- nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;- specialitatea de bază – navală;- căpitan șef de port cu minimum 1 an vechime în funcție;- căpitan de port specialist cu minimum 6 ani vechime în funcție;- inspector sp. grad IA cu minimum 4 ani vechime în funcție;- posesor brevet maritim maxim cu minimum 5 ani în funcție conform brevetului;- alte cerințe specifice: certificat operare PC; permis conducere categoria B.- nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;- specialitatea de bază – domeniul naval;- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – fără condiții de vechime pentru deținătorii de brevet maritim managerial;- căpitan de port grad I cu minimum 3 ani vechime în funcție;- alte cerințe specifice: certificat curs Familiarizare tancuri.- nivelul studiilor – studii medii;- specialitatea de bază – domeniul naval;- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:- ofițer port, treapta I – minimum 3 ani vechime în funcție;- brevet căpitan maritim portuar, șef mecanic maritim portuar – minimum 2 ani vechime în funcție conform brevetului;- brevet căpitan fluvial, șef mecanic fluvial – minimum 2 ani vechime în funcție conform brevetului;- alte cerințe specifice: certificat curs de operator serviciu radiotelefonic pe căile de navigație interioară.Concursul se va organiza conform calendarului următor:Depunerea dosarelor de concurs și desfășurarea concursului se va face astfel:- pentru postul de director D.I.S.S.N. din cadrul Autorității Navale Române, candidații vor depune dosarele la sediul Autorității Navale Române, Constanța, Str. Incintă Port nr. 1, et. 9 camera 93;- pentru postul de director/căpitan șef de port din cadrul Căpităniei Zonale Galați, candidații vor depune dosarele la sediul Autorității Navale Române, Constanța, Str. Incintă Port nr. 1, et. 9 cam. 93.Persoana de contact – Adriana Rosen, tel. 0372/419.809 sau 0372/419.884, fax 0241/616.124;- pentru posturile de execuție din cadrul Căpităniei Zonale Galați candidații vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Galați, Galați, Str. Portului nr. 30.Persoană de contact – Trandafir Păsat, tel. 0372/362.302, tel/fax 0236/460.318, 0236/460.248.