Posturi vacante la Primaria municipiuilui Constanta

Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs la sediul din bd. Tomis, nr. 51, pentru ocuparea a 3 funcții contractuale de execuție vacante din cadrul Serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională – Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, astfel:Condiții generale: să îndeplinească condițiile de ocupare a unui post contractual vacant prevăzute de art.3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;Condiții specifice:- studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea: economice, inginerești, management, umaniste, vechime minim 1 an în specialitatea studiilor, limba engleză nivel avansat.- studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea: economice, inginerești, management, vechime minim 1 an în specialitatea studiilor, limba engleză nivel avansat.- studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea: economice, inginerești, management, vechime minim 1 an în specialitatea studiilor.Concursul constă în proba practică de testare a competențelor lingvistice ce se va desfășura la data de 05.09.2019, ora 10:00, proba scrisă la data de 09.09.2019, ora 10:00, iar interviul candidaţilor admişi la data de 11.09.2019, ora 14:00.Bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituţiei. Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0241/ 488.137.